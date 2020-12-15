Ankara Garı saldırısı davasında son dakika gelişmesi! Firarilerin infazı beklenecek!

Ankara Garı önünde DEAŞ terör örgütünün 10 Ekim 2015'te düzenlediği intihar saldırısı sonucunda 100 kişinin hayatını kaybettiği davaya ilişkin firari 16 sanığın ve 'Terör örgütü yöneticiliği' suçundan 18 yıl hapis cezası alan sanık Erman Ekici hakkındaki 'Kasten öldürme' ve 'İnsanlığa karşı suç' nedeniyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme firari sanıkların infazlarının beklenmesine karer verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müştekiler ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Söz alan müşteki avukatları, davanın firari sanıklarının Suriye'de bulunan El Hol ve Roj Kamplarında olabileceğini belirterek, ilgili yerlere yazışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini savunan avukatlar, soruşturma aşamasında adı geçen bazı kişilerin de olayın aydınlatılması adına tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

FİRARİLERİN İNFAZI BEKLENECEK



Müşteki avukatları ayrıca, sanık Ekici'nin dijital materyallere ilişkin yeniden inceleme yapılmasını talep etti. Söz alan tutuklu sanık Erman Ekici, "4 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine ve Ekici'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama ve yokluğunda tutuklama kararlarının infazının beklenilmesine ve sonraki celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar verdi. Kovuşturmanın genişletilmesi talepleri ise reddedildi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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