Konya merkezle 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu örgüt imamı oldukları belirlenen 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliye yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.