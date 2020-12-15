Noter onaylı yasak aşkta ikinci perde

CHP'de yaşanan taciz skandalları gündeme damgasını vurmaya devam ederken geçen temmuzda Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan ve SABAH'ın ortaya çıkardığı 'Noter onaylı aşk skandalı'nda İYİ Parti de üç maymunu oynuyor.

Makam şoförü Ahmet T.'nin eşi Sümeyra T. ile uygunsuz görüntü paylaşımı ve yaşadığı yasak aşk ile gündeme gelen Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Skandalın ortaya çıkmasıyla inkar politikası yürüten ve şoförünün eşi Sümeyra T. ile sadece bir kez nikahını kıydığında gördüğünü iddia eden Başkan Öztürk'ün yalanları bir bir ortaya çıkıyor.



MANSUR YAVAŞ'IN AVUKATLARI

Başkan Öztürk'ün tanımadığını iddia ettiği Sümeyra T. ile birlikte olaylar sonrası aynı avukatlara vekalet verdikleri belirlendi. Başkan Öztürk'ün 10 Eylül'de, Sümeyra T.'nin ise 19 Ekim'de Ankara 63. Noterliği'nde Avukat Helin Menteşe ve Aşkın Demir'e vekalet verdikleri belirlendi. Avukatlar Demir ve Menteşe'nin aynı hukuk bürosunda ortak olarak çalıştıkları ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da avukatı olmaları dikkat çekti. Sümeyra T. ve Öztürk'ün birer ay arayla aynı avukatlara vekalet vermeleri ise Öztürk'ün "tanımıyorum" iddialarını yalanladı.



KOVUŞTURMAYA YER YOK

Öte yandan Sümeyra T.'nin, eşi Ahmet T. hakkında Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı 'Bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve orada kalma' suçlaması ilgili 'Kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildi. Sümeyra T.'nin, email hesabına telefondan giriş yapıldığı ve bilgilerinin eşi tarafından ele geçirildiği yönündeki iddialarına karşı savcılığın yaptığı incelemede, olay tarihinde aynı evde yaşadıkları ve iddiaya söz konusu telefonun da ortak kullanıldığı tespit edildi. Bununla birlikte ortaya çıkan görüntülerin hukuka aykırı elde edilmediği de kanıtlanmış oldu.