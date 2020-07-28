Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Son dakika gelen habere göre Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşi Sümeyra Tilki'yle buluşma görüntüleri ortaya çıktı. Konum atan Öztürk özel aracıyla, Tilki ise taksiyle geliyor. Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları, Antalya'da deprem etkisi yarattı. Skandal, makam şoförü Tilki'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesiyle ortaya çıkmıştı. SABAH, Başkan Öztürk'ün makam Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerine de ulaştı. Buluşmaya önce Halil Öztürk, kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün Wattsapp'tan konum atarak, 'Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4' diye adres tarifi de verdiği Sümeyye Tilki taksi ile geliyor. İki sevgilinin geçtiğimiz 2 Haziran'daki buluşma görüntüleri, bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor. Sümeyra Tilki, taksiyle, Başkan Öztürk ise özel aracıyla geldi. 'BOŞANMA DAVASI AÇTIM' SABAH Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.