Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Buluşmaya önce Halil Öztürk, kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün Wattsapp'tan konum atarak, "Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4" diye adres tarifi de verdiği Sümeyye Tilki taksi ile geliyor.