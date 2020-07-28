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Haberler Galeri Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Son dakika! İşte Başkanı 'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Son dakika gelen habere göre Başkanı 'ün, makam şoförünün eşi Sümeyra 'yle buluşma görüntüleri ortaya çıktı. Konum atan Öztürk özel aracıyla, Tilki ise taksiyle geliyor.

İbrahim OKUMAMIŞ İbrahim OKUMAMIŞ
Giriş Tarihi: 28.07.2020 08:41 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 09:51
Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı 'ün makam şoförü Ahmet 'nin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları, Antalya'da deprem etkisi yarattı.

Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Skandal, makam şoförü 'nin, noter kanalıyla gönderdiği istifa ihbarnamesiyle ortaya çıkmıştı. SABAH, Başkan Öztürk'ün makam Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşkın buluşma görüntülerine de ulaştı.

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Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Buluşmaya önce , kendi özel aracıyla geliyor. Ardından da Başkan Öztürk'ün Wattsapp'tan konum atarak, "Aşkım, yan yana 2 bina. B. Blok. Kat.4" diye adres tarifi de verdiği Sümeyye taksi ile geliyor.

Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

İki sevgilinin geçtiğimiz 2 Haziran'daki buluşma görüntüleri, bölgede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydediliyor.

Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Sümeyra , taksiyle, Başkan Öztürk ise özel aracıyla geldi.

Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

'BOŞANMA DAVASI AÇTIM'

SABAH Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye ise iddiaları reddetti.

Son dakika! İşte Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisinin görüntüleri

Evlendikten sonra Ahmet 'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.

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