Son dakika... Kritik davada eski FOX müdürü Ercan Gün için flaş detay

ERGENEKON OPERASYONUNA ZEMİN

Mütalaada, sanık Ercan Gün'ün 30 Ocak 2007'de FETÖ/PDY yöneticileri firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Mehmet Faruk Mercan ile görüştüğü belirtilerek, Ercan Gün'ün, görüntüler Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği algısı yaratılması için 31 Ocak 2007'de Samsun'a gittiği anlatıldı. Mütalaada, "Ercan Gün, döndükten sonra FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007'de yayınlayarak Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu." denildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis Yunus Dolar'ın savcılığa 22 Eylül 2017'de verdiği ifadesinin yer aldığı mütalaada, Dolar'ın ifadesinde, "FETÖ üyesi olduğunu bildiği Ercan Gün'e bu durumu sorduğunu, Ercan Gün'ün kendisine 'MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra, Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini' söylediğini, yine bu konuşmalarında Ercan Gün'ün kendisine 'söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmaması yönünde oy kullandığını, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi." dediği kaydedildi.

FETÖ'NÜN AMACINI GERÇEKLEŞTİRME ÇABASI

Sanık Ercan Gün'ün FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullandığı, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirtilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar üzerine atılı suçlamaları yargılama aşamasında kabul etmemişse de sanığın beyanının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Sanığın FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda Ogün Samast'ın Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde çekilen görüntülerini yayınlayarak FETÖ/PDY'nin cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı ve üzerine atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmıştır."

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.