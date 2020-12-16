Adana'da PKK operasyonu! Teröristlerin üzerinde bulunan pusulaya dikkat...

Adana'da PKK'lı teröristlerle iş birliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin üzerinden ele geçirilen iki adet pusula üzerinde inceleme yapan ekipler teröristlerin Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.