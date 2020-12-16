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'da operasyonu! Teröristlerin üzerinde bulunan pusulaya dikkat...

'da terör örgütü 'ya yönelik yapılan operasyonda teröristlerin üzerinde iki adet pusula ele geçirildi. İnceleme yapan ekipler teröristlerin Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:27 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:57 ABONE OL
Adana'da PKK operasyonu! Teröristlerin üzerinde bulunan pusulaya dikkat...

Adana'da PKK'lı teröristlerle iş birliği yaptığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin üzerinden ele geçirilen iki adet pusula üzerinde inceleme yapan ekipler teröristlerin Adana'da 6 kişiyle iş birliği yaptığını belirledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da PKK operasyonu! Teröristlerin üzerinde bulunan pusulaya dikkat...
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