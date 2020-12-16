Son dakika | AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin 'Tank-Palet' yalanını tek tek ifşa etti

Son dakika haberi... Şirketin sadece işletme hakkını aldığını vurgulayan Akşaboğlu, "Asla ne arazinin, ne fabrikanın ne de içinde tezgahların satışı sözkonusu değildir" diye konuştu. CHP'nin bu konudaki yalanlarını eleştiren Akbaşoğlu "Vaktiyle uçak fabrikasını kapatan zihniyet milli ve yerli Altay tankını akamete uğratmaya çalıştı" dedi.

YAPTIRIMLAR BİZE VIZ GELİR TIRIS GİDER

Akbaşoğlu mili ve yerli tank olan Altay'ın terörle mücadele de önemli bir proje olduğunu ifade etti. ABD'nin yaptırım kararını eleştiren Akbaşoğlu, "Hiçbir yaptırım bizi milli hedeflerimizden alıkoyamaz. Hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Yaptırımlar bize vız gelir tırıs gider" diye konuştu.