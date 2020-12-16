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| AK Partili 'nin 'Tank-Palet' yalanını tek tek ifşa etti

haberi: Grup Başkanvekili , ’nin ’nın Katarlılara satıldığı iddiasını süreci anlatarak yalanladı. İhaleye 3 firmanın katıldığını belirten Akbaşoğlu, ihaleyi en düşük teklif veren BMC’nin aldığını söyledi.

Eda IŞIK Eda IŞIK
Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:36 Son Güncelleme: 16.12.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika | AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin 'Tank-Palet' yalanını tek tek ifşa etti

Son dakika haberi... Şirketin sadece işletme hakkını aldığını vurgulayan Akşaboğlu, "Asla ne arazinin, ne fabrikanın ne de içinde tezgahların satışı sözkonusu değildir" diye konuştu. CHP'nin bu konudaki yalanlarını eleştiren Akbaşoğlu "Vaktiyle uçak fabrikasını kapatan zihniyet milli ve yerli Altay tankını akamete uğratmaya çalıştı" dedi.

YAPTIRIMLAR BİZE VIZ GELİR TIRIS GİDER

Akbaşoğlu mili ve yerli tank olan Altay'ın terörle mücadele de önemli bir proje olduğunu ifade etti. ABD'nin yaptırım kararını eleştiren Akbaşoğlu, "Hiçbir yaptırım bizi milli hedeflerimizden alıkoyamaz. Hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Yaptırımlar bize vız gelir tırıs gider" diye konuştu.

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Son dakika | AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu CHP'nin 'Tank-Palet' yalanını tek tek ifşa etti
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