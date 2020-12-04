Son dakika: Tank palet fabrikası için ortaya atılan iddiaların aslı yok! Ortaya atılan asılsız iddialar çürütüldü

ORTAYA ATILAN ASILSIZ İDDİALARIN ÇÜRÜTÜLDÜ



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Fabrika BMC'ye ve Katar'lılara satıldı

GERÇEK

Fabrikanın işletme hakkı 25 yıllığına BMC'ye kiralandı



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Fabrika bakanlıktan alındı

GERÇEK

Fabrikanın mülkiyeti ve denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na ait. İşletmesi BMC'ye 25 yıllığına verildi.



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*Tüm işlemler gizli kararnamelerle yapıldı

GERÇEK

Kararname değil 14 Mayıs 2019 tarihli 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işlem gerçekleştirildi ve tüm kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.



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*TSK'nın ihtiyaçları karşılanmayacak

GERÇEK

*Fabrikada hiçbir faaliyet aksatılmadan ve devlete ilave hiçbir maliyet getirilmeksizin TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecek.



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*İşçiler çıkartıldı hakları verilmedi.

GERÇEK

*İşçi personelin her türlü özlük ve toplu sözleşmeden kaynaklı diğer sosyo- ekonomik hakları korundu.





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*İşlemler hukuka aykırı yapıldı

GERÇEK

*Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu işlemin hukuka uygun olduğunu karara bağladı.



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Fabrikada hiçbir şey üretilmedi

GERÇEK

Fabrikada 281 adet Fırtına Obüsü üretildi. Almanya'da 10 milyon dolar olan maliyet 4,2 milyon dolara düşürüldü.