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| 'dan flaş Türkiye kararı: Resmen duyurdular...

'dan Türkiye kararı geldi. Youtube, yerel bir tüzel kişi ile temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Youtube yaptığı açıklamada, "YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 15:42 Son Güncelleme: 16.12.2020 15:57 ABONE OL
Son dakika haberi | Youtube'dan flaş Türkiye kararı: Resmen duyurdular...

Son dakika haberi: YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilcisi atama sürecini başlatma kararı aldığını duyurdu. Youtube'dan yapılan açıklamada, şirketin, şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığını korurken, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdiği bildirildi.

Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülüklerin son bir kaç aydır bütün yönleriyle incelendiği anlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

BU KARARI ALMIŞ OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

"Youtube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin Youtube'da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak Youtube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye'deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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Son dakika haberi | Youtube'dan flaş Türkiye kararı: Resmen duyurdular...
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