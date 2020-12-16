Son dakika: HDP Grup Başkanvekilinden skandal sözler: PKK'lıların cenazesine gitmeye devam edeceğiz

AK Parti iktidarında ülkenin yarıdan fazlasının terörist ilan edildiğini iddia eden HDP'li vekil, öldükten sonra ölenin hükmünün kalktığına inandıklarının altını çizdi.
DAĞA GİDENİN ACISINI PAYLAŞACAĞIZ
Ölen terörist olsa da cenazeye gideceklerine vurgu yapan Beştaş, "Şimdi biz bu kürsüden defalarca öyledik. Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun, asker, polis, dağa giden ya da sivil bir insan kim olursa olsun..." dedi.
BİZ BÜTÜN CENAZELERE GİDİYORUZ
Suçun şahsiliğini öne süren HDP'li vekil, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Siz, sizin iktidarınızda cenazeyle, definle, mezarla uğraşan bir parti olma ünvanını aldınız. Bu nedenle Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını terörist ilan ederek ve bu cenazeye gidenleri suçlu addederek, kendi suçunuzu örtemezsiniz."
SUÇ VE CEZALAR ŞAHSİDİR
Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz. Onlar evlatlarını kaybetmişse o anne ve babanın suçu yoktur. Bir suç varsa ölenin kimlğinde, suç ve cezalar şahsidir. Sizi hukuken düşünmeye davet ediyorum.
İnsancıl hukukla düşünmeye davet ediyorum. Bir ülkenin yarısını ötekileştirerek suçlu göstererek hiç kimse amacına ulaşamaz. Sizi aklı selime davet ediyorum."
"YARASI OLAN GOCUNUR"
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, terörist cenazeleriyle ilgili ortaya konuşulan sözlerin HDP tarafından cevaplanmasına, "Yarası olan gocunur." sözleriyle karşılık verdi.
Kürsüye çıkan Akbaşoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalara dikkat çekmesinin ardından HDP'ye çok sert eleştirilerde bulundu.