Tacizci FETÖ üyesi Yozgat’ta yakalandı

Yozgat'ta FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve aynı zamanda "çocuğa cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (37) polis tarafından yakalandı. Bahçeşehir mahallesindeki evinde bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli ele geçirildi. H.D.'nin sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismar" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.Kocaeli merkezli 4 ilde, FETÖ/ PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.Konya merkezli 9 ilde de örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 4'ü kamu çalışanı 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.