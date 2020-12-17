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Başkanı Prof.Dr. ’tan Prof.Sofuoğlu ile ilgili açıklama: Çok çirkin ifadeler

(SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamalara tepkiler çığ gibi büyürken, Başkanı Prof.Dr. ’dan da bir açıklama geldi. Saraç, evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez “dedi.

Giriş Tarihi: 17.12.2020 17:58 Son Güncelleme: 17.12.2020 18:00 ABONE OL
YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’tan Prof.Sofuoğlu ile ilgili açıklama: Çok çirkin ifadeler

Sosyal medya hesabı Twittardan paylaşımda bulunan YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç'ın açıklaması şöyle:

"Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır.

Bilindiği üzere akademisyenlerle ilgili disiplin işlemleri kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilmekte ve yürütülebilmektedir.



Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekânlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez.

Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz."

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YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’tan Prof.Sofuoğlu ile ilgili açıklama: Çok çirkin ifadeler
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