CHP’deki taciz ve tecavüz Meclis’e de damga vurdu

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken CHP'lilerin taciz ve tecavüz olayları bütçe görüşmelerine damga vurdu.AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, her gün yeni bir skandalın patlak verdiğini ancak buna rağmen CHP'nin taciz ve tecavüzlere sessiz kaldığını dile getirdi. Yılmaz devleti aciz göstermeye çalışanların, kendi teşkilatlarında yaşanan tecavüz ve tacizlere neden sessiz kaldıklarını sorarak, "CHP'de her gün başka bir teşkilattan yeni bir çığlık yükseliyor ve yaşanan bunca rezilliğe rağmen Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu hâlâ susuyor" dedi.AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, tacizin bir insanlık suçu olduğunu, herkesin bu iddiaların üzerine gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Taciz iddiaları, dedikodudan ibaret' denildi. Tacizden kim nemalanıyorsa Allah belasını versin! Tacizi kapatan, sulandıran namerttir. Öyle olmadığı hâlde bunu söyleyen de namerttir" diye konuştu.AK Parti İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy, muhalefetin "Bu bütçede kadınlar yok" eleştirilerine karşılık, şöyle konuştu: "Bu bütçede aile yok diyorlar, aile elbette var. Fakat milli, manevi değerlerimize alenen saldıran oluşumlar, ahlaksızca meşrulaştırma çabaları bu bütçenin içerisinde yok. Belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, verdiği namus sözünü unutup, belediyede çalışan işçi kardeşlerimizi kapının önüne koyan yalancı ve namus fakiri zihniyetler de yok."Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan taciz iddialarından bazıları:CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istifa edip şikayetçi oldu.CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de göreve başladı.Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı.Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bir kadına cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.