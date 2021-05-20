Tecavüzcü CHP Maltepe İlçe Yöneticisi'nin cezası belli oldu!

Son dakika haberleri... CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz, "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'deki taciz, tecavüz skandalları ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Maltepe'de bir kafede 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan CHP'li Maltepe İlçe Yöneticisi Umut Karagöz ile ilgili karar çıktı.

Karagöz hakkında 24.5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. "Cinsel saldırı", "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlarından yargılanan CHP Maltepe İlçe Yöneticisi 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.