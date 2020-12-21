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HDP'li Gergerlioğlu’nun firari 'cülerle yaptığı telekonferansın görüntüsü ortaya çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarıyla yaptığı telekonferansın görüntüleri ortaya çıktı. mensubu olan basketbolcu , Abdülhamid Bilici, Arzu Yıldız gibi isimlerin Gergerlioğlu ile katıldığı toplantının görüntüsünü önce sosyal medyada paylaştı, ardından sildi.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 15:43 Son Güncelleme: 21.12.2020 16:03 ABONE OL
HDP'li Gergerlioğlu’nun firari FETÖ'cülerle yaptığı telekonferansın görüntüsü ortaya çıktı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının katıldığı bir telekonferans görüntüsüne katıldığı ortaya çıktı. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olduğu belirtilen Enes Kanter, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte katıldığı telekonferans görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği öğrenildi.



GERGERLİOĞLU FETÖ'CÜLERLE TOPLANTIDA

FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'in önce paylaştığı sonra sildiği telekonferans toplantısının ekran görüntüsünde, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte FETÖ'cülerden Abdülhamid Bilici, Enes Kanter, Arzu Yıldız'ın olduğu görülüyor. Ayrıca Hakan Yeşilova, Murat Saymaz ve Ahmet Nesin, gibi isimler de telekonferans toplantısında yer aldığı anlaşılıyor.

GERGERLİOĞLU CEZAEVİNDEKİ FETÖ'CÜLERİN SESİ

FETÖ yalanlarının kaynağı olarak bilinen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, en son Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığı iddiasını ortaya atmış, ama yayınlanan görüntülerle olayın aslının öyle olmadığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Gergerlioğlu, cezaevinde bulunan FETÖ'cülerle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarıyla biliniyor. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına çıplak arama dayatıldığı iddiasını çürütüldüğü halde bu yalanı savunmaya devam ediyor.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Gergirlioğlu'nun Uşak'ta çıplak arama yalanı sonrasında, Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve çok sayıda polis Uşak Emniyeti ile ilgili ifadeleri nedeniyle Gergerlioğlu'na suç duyurusunda bulunmuştu.

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HDP'li Gergerlioğlu’nun firari FETÖ'cülerle yaptığı telekonferansın görüntüsü ortaya çıktı
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