Son dakika: Canlı yayında fenalaşmıştı... Fuat Oktay'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Oktay, konuşmasını yaptığı sırada fenalaştı.

Kelimeleri ifade etmekte zorlandığı görülen Oktay'ın, yutkunmakta güçlük çekmesi de dikkat çekti. Oktay'ın durumu fark eden koruması yanına geldikten sonra Oktay revire götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın doktorlarından alınan bilgiye göre; uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlık geçirdi.

FUAT OKTAY'DAN İLK AÇIKLAMA:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber Güvenlik Haftası" nedeniyle düzenlenen programda konuştuğu sırada geçirdiği rahatsızlık sonrasında sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlandı! Canlı yayında sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi | Video