OKTAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasını yarım bırakınca herkesi endişelendirmişti. Oktay, kısa süre sonra yeniden salona geldi ve programa kaldığı yerden devam etti. Oktay yaptığı açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlandı! Canlı yayında sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi | Video

İŞTE O ANLAR

Fuat Oktay'ın konuşması sırasında zorlandığı ve fenalaştığı anlar canlı yayında kayıtlara geçti. İşte herkesi korkutan o anlar:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı | Video