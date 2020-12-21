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: konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi

haberi: , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Oktay, revire götürülürken durumunun iyi olduğu bildirildi. Doktorların ardından 'dan da bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:02 Son Güncelleme: 21.12.2020 13:02 ABONE OL
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye Kongre Merkezi'nde Siber Güvenlik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı. Oktay, konuşmasını yaptığı sırada fenalaştı.

Kelimeleri ifade etmekte zorlandığı görülen Oktay'ın, yutkunmakta güçlük çekmesi de dikkat çekti. Oktay'ın durumu fark eden koruması yanına geldikten sonra Oktay revire götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın doktorlarından alınan bilgiye göre; uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlık geçirdi.

OKTAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasını yarım bırakınca herkesi endişelendirmişti. Oktay, kısa süre sonra yeniden salona geldi ve programa kaldığı yerden devam etti. Oktay yaptığı açıklamada, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay rahatsızlandı! Canlı yayında sağlık durumu ile ilgili son dakika gelişmesi | Video

İŞTE O ANLAR

Fuat Oktay'ın konuşması sırasında zorlandığı ve fenalaştığı anlar canlı yayında kayıtlara geçti. İşte herkesi korkutan o anlar:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşurken fenalaştı | Video

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşması sırasında fenalaştı! İlk açıklama geldi
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