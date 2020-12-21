Son dakika haberi: Diyarbakır’da yargılanan eski HDP’li milletvekili Leyla Güven’e silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aldığı ceza miktarı nedeniyle mahkeme hükmümle birlikte tutuklanmasın karar verdi.
Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:55Son Güncelleme: 21.12.2020 12:07ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da yargılanan eski HDP'li milletvekili Leyla Güven'e silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçundan22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aldığı ceza miktarı nedeniyle mahkeme hükmüyle birlikte tutuklanmasın karar verdi.
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Son dakika: Leyla Güven’e 22 yıl 3 ay hapis cezası