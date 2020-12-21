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Son dakika: ’e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberi: ’da yargılanan eski ’li milletvekili ’e silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aldığı ceza miktarı nedeniyle mahkeme hükmümle birlikte tutuklanmasın karar verdi.

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 21.12.2020 11:55 Son Güncelleme: 21.12.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika: Leyla Güven’e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika: Diyarbakır'da yargılanan eski HDP'li milletvekili Leyla Güven'e silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek suçundan22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Aldığı ceza miktarı nedeniyle mahkeme hükmüyle birlikte tutuklanmasın karar verdi.

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Son dakika: Leyla Güven’e 22 yıl 3 ay hapis cezası
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