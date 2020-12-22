MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversitesi tarafından düzenlenen bir panele konuşmacı olarak katıldı. Ortaylı, Türkçe üzerine yorumlar yaptığı sırada Elif Şafak ve Orhan Pamuk'a dil üzerinden göndermeler yaptı. İki ismi de 'Türkçe bilmemek' ile suçlayan Ortaylı çarpıcı ifadeler kullandı. Ortaylı'nın sözleri hayli dikkat çekti.

İlber Ortaylı'dan Orhan Pamuk ve Elif Şafak yorumu "Tavsiye etmiyorum" | Video

"ORHAN PAMUK'U TAVSİYE ETMİYORUM ÇÜNKÜ TÜRKÇESİ BOZUK"

Dil üzerine konuşan İlber Ortaylı, Nobel Ödülü alan yazar Orhan Pamuk'u Türkçesi üzerinden eleştirdi. Ortaylı, öğrencilerine Orhan Pamuk'u tavsiye etmediğini, hatta 'Okumayın' dediğini ifade etti.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi'ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime 'bu romanı okuyun' demiyorum, 'okumayın' diyorum. Orhan Pamuk'u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk.

"TÜRK'TÜR AMA TÜRK YAZAR SAYILMAZ"

İlber Hoca konuşmasının devamında Türkiye karşıtı sözleri ile bilinen bir diğer yazar olan Elif Şafak'a getirdi konuyu... Ortaylı, Elif Şafak'ı da Türkçesi üzerinden eleştirdi, Türkçe bilmediğini söyledi.

"TÜRKÇE BİLMİYOR"

Ortaylı, Elif Şafak için şu çarpıcı sözleri sarfetti:

Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türktür tabi ama Türk yazarı sayılmaz

Konuyu bir kez daha Orhan Pamuk'a getiren Ortaylı, "Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa 'aferin' dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor" dedi.