Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk." dedi