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Başkan Erdoğan’dan ve ’ya yeni bir sayfa çağrısı

Cumhurbaşkanı , ve Avrupa’ya yeni bir sayfa çağrısında bulundu. Erdoğan, ’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasına ek olarak sosyal medya hesabından da dış politikaya yönelik mesajlar verdi. Hem ’nin, konusunda hem de ’ler konusunda çifte standartlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Yeni yılda, Amerika ve Avrupa’ya olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz” dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:35 Son Güncelleme: 23.12.2020 19:23 ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan AB ve Amerika’ya yeni bir sayfa çağrısı

Twitter'den açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla barış, adalet, özellikle de bölgemizdeki gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÇİFTE STANDARTLA KARŞILAŞTI"

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet, refah, özellikle de bölgemizdeki gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz.
Türkiye hem Doğu Akdeniz meselesinde hem de S-400'hler konusunda hak etmediği çifte standartlarla karşılaştı. Yeni yılda, Amerika ve Avrupa'ya olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz.
Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri iş birliklerimizi Amerika'ya köklü bağlarımızın alternatifi olarak görmüyoruz.
Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.
Uzattığımız eli tutan tüm dostlarımızla birlikte barış, adalet, refah, özellikle de bölgemizdeki gerilimlerin azaltılması için çalışmayı sürdüreceğiz"

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"DIŞ POLİTİKADA DA ŞAHLANIŞ DÖNEMİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemin dış politikada da Türkiye'nin şahlanış dönemi olacağını söyledi. Erdoğan, grup toplantısında şunları söyledi:
"Tüm çabalarımıza rağmen AB ve ABD ile ilişkilerimizin suni gündemlerle sınandığı bir yıl oldu. Yeni yılda ABD ve AB ile olan münasebetlerimzide yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. AB'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten uzaklaşmasını bekliyoruz. ABD'nin yeni başkanı Sayın Biden'ın da Türk-ABD ilişkilerine gereken özeni göstereceğine inanıyoruz. Türkiye zoru başarak dirayete, akla sahiptir. Önümüzdeki dönem dış politikada da Türkiye'nin şahlanış dönemi olacaktır."

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Başkan Erdoğan’dan AB ve Amerika’ya yeni bir sayfa çağrısı
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