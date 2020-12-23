Son dakika! CHP'de tacize şok savunma: Ama kız reşitti

SÖZLÜ TACİZLER...

SABAH'ın ulaştığı skandal habere konu olan iddialara göre 3 yıl önce, o dönemde Osmangazi İlçe Başkanı Yardımcısı olan Akyolcular, yönetimde görev alan ziraat mühendisi Z.G.'ye (28), sözlü tacizlerde bulundu.

RAHATSIZ OLDUĞUNU DİLE GETİRSE DE TACİZ DEVAM ETTİ

Z.G. rahatsız olduğunu dile getirse de tacizler devam etti. Bir gün, alkollü olarak ilçe başkanlığına gelen Akyolcular, sekreterlik odasında yalnız çalışan Z.G.'nin yanına giderek, ondan hoşlandığını söyleyip, elle sarkıntılık etmeye başladı. Z.G. kurtulmak istediğinde ise duvara yaslayıp fiziksel tacizde bulundu. Çığlık atan Z.G.'yi, odaya girenler kurtardı. Savcılığa şikayet etmek isteyen genç kadın, şimdi il başkanı olan, o dönem ise ilçe başkanlığı görevini yürüten İ.K. tarafından, "Konuyu genel merkeze aktarıp gereğini yaptıracağım" sözü verilerek engellendi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU ALDI VE GİTTİ

Tacizin duyulması üzerine bir başka kadın da Akyolcular'ın ilçe binasında kendisini taciz ettiğini anlattı. Bu durumdan rahatsız olan, aralarında il ve ilçe yöneticileri ile delegelerin de bulunduğu 16 kişi, Z.G. ile birlikte, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alarak Ankara'ya gitti. Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ı çağırıp, gereğini yapmasını istedi. Karabıyık görüşme sonrası taciz olayını Kılıçdaroğlu'na anlatan Z.G.'ye hakaretler sıraladı.