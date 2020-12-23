SON DAKİKA: İşte Can Dündar'ın itirafları: Suçlu olduğunu bile bile yayınlamış...

HAKAN FİDAN İFTİRASI

Can Dündar görüntüleri kendisine "solcu bir milletvekili arkadaşının" getirdiğini yazmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra savcıya "Hakan Fidan'dan aldım" demeyi planladığını da yazıyor. "Haberin kaynağını soracaklardı, Söylememe hakkımız vardı. Ama belki kaynağın 'cemaat' olmadığını söylemek işe yarardı. Benim daha iyi bir fikrim vardı. Çok üstüme gelirlerse "Görüntülerin bana flash disk içinde postalandığını söyleyip, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın göndermiş olabileceğinden şüphelendiğimi itiraf edecektim." Dündar bu fikrini avukatları tasvip etmediği için savcıya bu yönde ifade vermemiş.