Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İşte Can Dündar'ın itirafları: Suçlu olduğunu bile bile yayınlamış...

: İşte 'ın itirafları: Suçlu olduğunu bile bile yayınlamış...

HABERİ: Devletin gizli kalması gereken bilgilerini yayınlayan , bunun suç olduğu konusunda avukatı tarafından uyarıldığını itiraf etti. Dündar, kitabında konuya ilişkin, "Akın toplantıyı açarken net konuştu: ‘Devlet sırrını ifşa ağır ceza gerektiren bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz. Ben şahsen yayımlanmasına karşı değilim ama bu riskleri söylemekle yükümlüyüm. Bunu bilip düşünün’ dedi." ifadelerine yer verdi. Dündar, savcılıktaki ifadesinde Başkanı 'a iftira atmayı planladığını da kitabında açık açık itiraf etti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.12.2020 15:13 Son Güncelleme: 23.12.2020 15:29 ABONE OL
SON DAKİKA: İşte Can Dündar'ın itirafları: Suçlu olduğunu bile bile yayınlamış...

İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Can Dündar'a dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dündar, ceza konusu olan haberi yayımlamadan önce avukatı tarafından "Devlet sırrını yayımlamak ağır cezalık suçtur" diye uyarılmış. Ancak Dündar buna rağmen haberi ve fotoğrafları yayımlamakta ısrar etmiş. Dündar, 2016 Mart ayında yayımladığı kitabında bu durumu kendi kaleminden itiraf etmiş…

AVUKATI: SUÇTUR, SAKIN YAYINLAMAYIN

Can Dündar kitabında görüntülerin gazetede yayımlanmasıyla ilgili süreçte neler yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Cumhuriyet'in avukat kadrosu, yılların deneyimiyle gazeteci dilinden anlardı. Riskleri söyler kararı yazı işlerine bırakırlardı. Yine öyle yaptılar (avukat) Akın toplantıyı açarken net konuştu: 'Devlet sırrını ifşa ağır ceza gerektiren bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz. Ben şahsen yayımlanmasına karşı değilim ama bu riskleri söylemekle yükümlüyüm. Bunu bilip düşünün' (dedi.) Savunma ekibimizin deneyimli avukatı Bülent Utku'ya döndüm. "Risk büyük Can, bence kullanmayın" dedi. Haber Koordinatörümüz Murat Sabuncu 7 Haziran seçimlerine bir hafta kala Cumhuriyet'e ve bana dokunamayacakları kanısındaydı…"

HAKAN FİDAN İFTİRASI

Can Dündar görüntüleri kendisine "solcu bir milletvekili arkadaşının" getirdiğini yazmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra savcıya "Hakan Fidan'dan aldım" demeyi planladığını da yazıyor. "Haberin kaynağını soracaklardı, Söylememe hakkımız vardı. Ama belki kaynağın 'cemaat' olmadığını söylemek işe yarardı. Benim daha iyi bir fikrim vardı. Çok üstüme gelirlerse "Görüntülerin bana flash disk içinde postalandığını söyleyip, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın göndermiş olabileceğinden şüphelendiğimi itiraf edecektim." Dündar bu fikrini avukatları tasvip etmediği için savcıya bu yönde ifade vermemiş.

Son dakika: Can Dündar’a MİT TIR’ları davasında 25 yıl 30 ay hapis cezası

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İşte Can Dündar'ın itirafları: Suçlu olduğunu bile bile yayınlamış...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA