SON DAKİKA: İşte Can Dündar'ın itirafları: Suçlu olduğunu bile bile yayınlamış...

İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Can Dündar'a dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Dündar, ceza konusu olan haberi yayımlamadan önce avukatı tarafından "Devlet sırrını yayımlamak ağır cezalık suçtur" diye uyarılmış. Ancak Dündar buna rağmen haberi ve fotoğrafları yayımlamakta ısrar etmiş. Dündar, 2016 Mart ayında yayımladığı kitabında bu durumu kendi kaleminden itiraf etmiş…
AVUKATI: SUÇTUR, SAKIN YAYINLAMAYIN
Can Dündar kitabında görüntülerin gazetede yayımlanmasıyla ilgili süreçte neler yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Cumhuriyet'in avukat kadrosu, yılların deneyimiyle gazeteci dilinden anlardı. Riskleri söyler kararı yazı işlerine bırakırlardı. Yine öyle yaptılar (avukat) Akın toplantıyı açarken net konuştu: 'Devlet sırrını ifşa ağır ceza gerektiren bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz. Ben şahsen yayımlanmasına karşı değilim ama bu riskleri söylemekle yükümlüyüm. Bunu bilip düşünün' (dedi.) Savunma ekibimizin deneyimli avukatı Bülent Utku'ya döndüm. "Risk büyük Can, bence kullanmayın" dedi. Haber Koordinatörümüz Murat Sabuncu 7 Haziran seçimlerine bir hafta kala Cumhuriyet'e ve bana dokunamayacakları kanısındaydı…"
HAKAN FİDAN İFTİRASI
Can Dündar görüntüleri kendisine "solcu bir milletvekili arkadaşının" getirdiğini yazmasına rağmen gözaltına alındıktan sonra savcıya "Hakan Fidan'dan aldım" demeyi planladığını da yazıyor. "Haberin kaynağını soracaklardı, Söylememe hakkımız vardı. Ama belki kaynağın 'cemaat' olmadığını söylemek işe yarardı. Benim daha iyi bir fikrim vardı. Çok üstüme gelirlerse "Görüntülerin bana flash disk içinde postalandığını söyleyip, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın göndermiş olabileceğinden şüphelendiğimi itiraf edecektim." Dündar bu fikrini avukatları tasvip etmediği için savcıya bu yönde ifade vermemiş.