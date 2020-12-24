Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! BionTech aşısının sözleşme detayları belli oldu

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! aşısının sözleşme detayları belli oldu

Türkiye, tarafından yapılan son dakika açıklamalarına kilitlendi. toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Koca, aşısıyla ilgili çok önemli detaylar paylaştı. Bakan Koca, Prof. Dr. ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 20:21 Son Güncelleme: 24.12.2020 20:45 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! BionTech aşısının sözleşme detayları belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği aşının da Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca. mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi için sözleşmenin bugün yarın imzalanacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın BionTech aşısı hakkında açıklamaları şu şekilde:

Üretimle ilgili bir sorun olduğunda sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.

BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak.

Opsiyonel olarak 30 milyon doza kadar aşının sözleşmesinin detayları netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın en geç imzalanmış olur.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı için tarih verdi! İşte Koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! BionTech aşısının sözleşme detayları belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA