Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH Başhekimi Prof Dr. Kaan Kırali'dan SABAH'a özel açıklamalar

Sabah Gazetesi Sağlık Editörü Didem Seymen'İn bu haftaki konuğu İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İktisat Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve aynı zamanda Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali idi.

İŞTE SES GETİRECEK O RÖPORTAJ:



Pandemi hastanesi olmamasına rağmen hastanenin pandemiye verdiği desteği konuşacağız. Türkiye pandemide gerçekten çok güzel mücadele ediyor. Alınan tedbirlerin sonuçlarını da yavaş yavaş görmeye başladık. Hocam siz pandemi hastanesi değilsiniz, ama 9 aydır çok büyük mücadele veriyorsunuz. Bize bu 9 ayı özetleyebilir misiniz?



Yılbaşından itibaren çok değişik bir sürece girdik Türkiye ve dünya olarak. Özellikle de Mart ayından itibaren hepimiz çok etkilendik. Hep birlikte el ele mücadeleye giriştik. Çok şükür ülkemiz bu sınavı başarıyla verdi. Bu da bize mutluluk veriyor. Tabi ki burada tüm sağlık çalışanlarının büyük emeği var. Büyük özveriyle verdiği mücadelede sisteme topyekün bir destek sağladı.

SİZ COVİD-19 ATLATTINIZ MI?



Hayır ben atlatmadım. Ben açıkçası bunun en büyük etkeninin kendimizi iyi koruduğumuzdan kaynaklandığını düşünüyorum. Maske, siperlik ve kıyafetlerimiz etkili oldu. Buna rağmen o görevde bulunan bazı personeller bu hastalığı atlattı. Buna da çok seviniyorum. Hepsi tekrar görevlerinin başına döndü. İzolasyonda ve istirahatte olanlar vardı. Bunların görevini hepimiz üstlendik. Onlar da sağlıklarına kavuştuklarında geri geldiklerinde savaşa kaldıkları yerden devam ettiler. Bir de atlatıp gelen insanlar savaşa kaldıkları yerden devam etmeye arzulular.