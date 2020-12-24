Bu fotoğrafları gördün mü AİHM

HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili tahliye isteyen bir kararın altına imza atan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) çifte standartlı kararını hukuken geçersizleştiren yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Bu fotoğraflarda, 6-7 Ekim 2014'te yaptığı çağrısıyla sokakları kana bulayan Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın dağdaki faaliyetlerine diğer kardeşi Süleyman Demirtaş'ın Almanya'da terör propagandasıyla eşlik ettiği görülüyor. İşte detaylar:



Terör örgütü PKK'nın Kandil ve Avrupa arasındaki kuryelerinden biri olan İran kökenli Kakşar Oremar ile ayrı ayrı fotoğrafları ortaya çıktı.



AİHM'İ YALANLAYAN FOTOĞRAFLAR

İspanya'daki Batasuna Davası ile ilgili şiddeti teşvik etmek bir yana, şiddeti açıkça kınamamayı bile suç sayan kararının aksine cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili tahliye isteyen bir kararın altına imza atan AİHM'in çifte standartlı kararını hukuken geçersizleştiren yeni fotoğraflar ortaya çıktı.



KARDEŞİ ÖRGÜTE ÇALIŞIYOR...

Bu fotoğraflarda 6-7 Ekim 2014'te yaptığı çağrısıyla sokakları kana bulayan Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın dağdaki faaliyetlerine diğer kardeşi Süleyman Demirtaş'ın Almanya'da terör propagandasıyla eşlik ettiği görülüyor.



Kakşar Oremar, "araştırmacı yazar" sıfatıyla Kandil'e mekik dokuyan örgüt kuryesi.



FOTOĞRAFLARI TEKZİP NİTELİĞİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın önderlik ettiği ve içlerinde yine o dönem genel başkan yardımcısı olan Mehmet Bekaroğlu ve bazı milletvekillerinin de yer aldığı heyetin 2014'te Suruç'ta çektirdiği fotoğraflar PKK/PYD'ye açık desteğin belgesi niteliğinde. Heyet, DEAŞ'la savaş halindeki PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye destek vermek için Ayn-el Arab'a (Kobani) geçti.



Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, o teröristle birlikte.



DEMİRTAŞ'IN KARDEŞİ DE AYNI PKK KURYESİYLE

Bu arada ele geçirilen fotoğraflarda ilginç bir tablo oluştu. Selahattin ve Süleyman Demirtaş kardeşlerin örgütün Kandil ve Avrupa arasındaki kuryelerinden biri olan ve araştırmacı - yazar sıfatını kullanan İran kökenli Kakşar Oremar ile ayrı ayrı fotoğrafları ortaya çıktı. Selahattin Demirtaş'ın Oremar ile birlikte olduğu fotoğrafın Hamburg'da çekildiği bilgisine ulaşıldı. Bu arada Demirtaş kardeşlerle çok samimi olan Oremar'ın PKK'nın dağ kamplarında örgütün üst düzey yöneticileriyle olan fotoğrafları da ortaya çıktı



CHP-HDP İTTİFAKI...

Fotoğraflar, ayrıca CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kurduğu ittifakı doğrulayan kanıtlar da içeriyor. CHP'nin üst düzey bir heyetle PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'ye destek vermek için 2014'te Ayn-el Arab'ı ziyaret ettiğinde çekilen fotoğraflar AİHM'in skandal kararına tokat niteliğinde. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve o dönem CHP'den Tunceli Milletvekili olan Hüseyin Aygün'ün yer aldığı fotoğrafta PKK/PYD/YPG elebaşlarının da bulunduğu görülüyor. Fotoğraflarda, Ağbaba, Tanal ve Aygün'ün yanı sıra o dönem örgütün 'Kobani Kantonu' olarak isimlendirdiği bölgenin başbakanlığını yapan ve şu an PYD Eş Başkanı olan Enver Müslim ile PYD Kobani Eşbaşkanı Asiye Abdullah da yer alıyor.

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