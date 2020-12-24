Son dakika: Şoke eden açıklama! CHP tacizci başkanı temize çıkardı

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında."