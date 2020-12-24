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Son dakika: Şoke eden açıklama! tacizci başkanı temize çıkardı

'deki taciz skandallarıyla ilgili her gün yeni bir şok detay ortaya çıkıyor! Son dakika açıklamalarıyla CHP, Konya İl Başkanlığı'ndaki taciz olayını görmezden gelerek İl Başkanı Barış Bektaş'ı temize çıkardı. CHP Genel Başkan yardımcısı İl Başkanı Bektaş ile ilgili iddiayı temize çıkarmaya çalışırken, parti örgütlerindeki onlarca taciz ve tecavüz olayının üstünü de örtmeye çalıştı.

ANKARA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 17:50 Son Güncelleme: 24.12.2020 18:13 ABONE OL
Son dakika: Şoke eden açıklama! CHP tacizci başkanı temize çıkardı

CHP örgütlerinde 20'e yakın taciz ve tecavüzle yüzleşmek yerine Konya'daki bir olay üzerinden bütün dosyaları temize havale etmeye çalışan Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, taciz olayında Bektaş'ın suçsuz olduğu kanaatine varıldığını belirtti. Adeta pes dedirten sözler sarf eden Salıcı, taciz ve tecavüz olaylarını gündeme getiren medya organlarını suçladı. Salıcı, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadına karşı işlenen suçlarda, taciz konusunda tavrı tavizsiz. Büyük bir titizlikle bize gelen başvurular, konular inceleniyor ve bu konuyla ilgili gereken şey en hızlı şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu gördük ki ortada iddia edildiği gibi bir durum söz konusu değil, dolayısıyla İl Başkanımızla ilgili herhangi bir disiplin soruşturması yapılmasına ihtiyaç olmadığı kanaati oluştu. İl Başkanımız görevinin başında."

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Yaptığı açıklamayla parti örgütlerindeki taciz-tecavüz olaylarının üzerini örtme amacını açığa vuran Salıcı'nın bu yaklaşımı pes dedirtti. Çünkü Konya İl Başkanı Bektaş'ın bir süre önce tacizde bulunduğu kadın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazmış, yaşadığı tacizi ayrıntılarına kadar anlatmıştı. CHP yönetimi, İl Başkanı Bektaş'la ilgili soruşturma başlatmıştı. Ancak göstermelik olduğu ortaya çıkan soruşturma ile ilgili hazırlanan rapor dün Genel Başkan Yardımcısı Salıcı tarafından basın toplantısıyla açıklandı. Salıcı, taciz iddiasının gerçekdışı olduğunu savundu, İl başkanı Bektaş'ın yeniden görevinin başına döndüğünü açıkladı.

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Son dakika: Şoke eden açıklama! CHP tacizci başkanı temize çıkardı
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