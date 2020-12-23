Taciz raporu Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde! Şimdi ne yapacak? A Haber'de çarpıcı açıklamalar

CHP'de art arda patlak veren taciz ve tecavüz skandallarının sonuncusu Konya'da yaşandı. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın partili bir üyeye tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Yaşanan bu son taciz vakası geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen CHP MYK toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Ancak diğer taciz ve tecavüz skandallarında olduğu gibi bu olayda da Kılıçdaroğlu henüz hiçbir açıklama yapmadı. Konya İl Başkanı Barış Bektaş'a ihraç kararı çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne sunulan raporda tacize uğrayan CHP'li üyenin sunduğu bilgiler ve tacizci il başkanı Barış Bektaş'ın savunması yer alıyor.

TÜM GÖZLER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDA

Art arda patlak veren skandalların ardından ne genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne de parti yönetiminden tek bir açıklama gelmezken Konya'da yaşanan son taciz vakasının parti genel merkezi tarafından incelendiği biliniyor. Hal böyle olunca tüm gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yapacağı açıklamaya odaklanmış durumda.

"MİLLETİN ÖNÜNE UTANMADAN NASIL ÇIKACAKSINIZ?"

TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal konuyla ilgili A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, "Maalesef gün geçmiyor ki CHP belediyelerinde ve teşkilatlarında bir taciz, tecavüz ya da hırsızlık olayı duymayalım. Ancak parti yönetimi, genel başkan sessiz" dedi.

Aksal A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

İstanbul İl Başkanı kendi sessiz kaldığı gibi parti yönetiminin de sessiz kalmasını istedi. Muhalefette çok büyük bir iki yüzlülük var. Biz buradan diyoruz ki taciz ve tecavüzün partisi olmaz. Kendi teşkilatlarında yaşanınca farklı bir kriter uygulanmamalı. Kendilerini samimiyete davet ediyorum. Muhalefet erken seçimden bahsediyor. Her gün bir taciz, tecavüz, hırsızlık vakası... Milletin önüne utanmadan nasıl çıkacaksınız. Umarım parti genel merkezi gerekli işlemleri yapar ve isimleri taciz, tecavüz ve hırsızlığa karışmış bu insanları kapının önüne koyarlar.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına karşı neden sessiz? | Video