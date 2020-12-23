Kemal Kılıçdaroğlu CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına karşı neden sessiz? | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına karşı neden sessiz kalıyor? CHP'de art arda ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına yenileri eklenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu skandalları karşısında neden sessiz kaldığı merak ediliyor. TBMM Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Uysal, canlı yayında; CHP'de art arda ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarını değerlendirdi...
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