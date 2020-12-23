CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken skandal açıklamalar | Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı skandal açıklamalarla tepki çekmeye devem ediyor! İşte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere, YSK üyelerine, gazetecilere, çiftçiler, hakim ve savcılara hitaben söylediği tepki çeken o skandal sözleri...