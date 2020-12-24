Yerli aşı ve güvenli turizme TÜRKAK damgası

TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu'ndan kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Çavuşoğlu, son bir yılda salgın nedeniyle dünyanın köklü değişimden geçtiğini vurguladı.

Özellikle sağlık alanında TÜRKAK'ın gösterdiği performansa değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

AŞIYLA İLGİLİ ALT YAPIMIZI GÜÇLENDİRDİK

Salgından önce OECD iyi laboratuar uygulamaları verilerinin karşılıklı kabulü sistemine dahil olduk. Bu, AR-GE çalışmalarımızın tanınırlığı açısından önemli bir adımdı. Bu sayede aşıyla ilgili alt yapımızı daha güçlendirmiş olduk. TÜRKAK bu kapsamında ikisi Sağlık Bakanlığı'na 3 uygunluk beyanı verdi.

TÜRKİYE'NİN SERTİFİKASYON PROGRAMI DÜNYAYA ÖRNEK

Ekonomimizin diğer alanlarını ilgilendiren konularda da TÜRKAK kritik rol üstlendi. Özellikle turizm sektörünün salgın döneminde zarar görmemesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli çaba sarf ettik. Pandemiye rağmen 15 milyondan fazla turist ülkemize geldi. Burada güvenli turizm sertifikasyon programı çok etkili oldu. Muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde güvenli turizm programımızı anlatmamız etkisini gösterdi. Her ülke kendi vatandaşının sağlığının güvencede olduğunu görmek ister. Bu noktada Türkiye'nin sertifikasyon programı dünyaya örnek oldu. Bu sertifikayı veren kurulların akreditasyonunu TÜRKAK gerçekleştirdi. Bu dönemde akreditasyonun önemini herkes görmüş oldu.

KURUM ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENDİ

TÜRKAK, milli sanayimiz, ticaretimiz ve tüketici sağlığı konularında hayati bir görev üstleniyor. TÜRKAK kurumsal bağımsızlığının korunması için Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı. Kamusal çıkar çatışması olmaması için TÜRKAK, özellikle Dışişleri Bakanlığı ile ilişkilendirildi. TÜRKAK'ın Gümrük Birliğinin uygulanması, iklim değişikliği ile mücadele ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması gibi konularda önemli roller üstlendiğini görüyorum. TÜRKAK olarak uluslararası akreditasyon kuruluşlarını önemli bir ortağıyız. Avrupa Akreditasyon Birliği'nin icra kurulunda da temsil ediliyoruz. AB ile ilişkilerimizin önemli noktalarından biri gümrük birliğiydi. TÜRKAK da bu doğrultuda kurulmuştur.

1650'DEN FAZLA DENETÇİ VE UZMAN

Bugün ihracatımız 170 milyar doları aşıyorsa bunda belgelendirmenin yani TÜRKAK'ın rolü çok büyük. Tüm dünya ticareti belgelendirmeye çok önem veriyor. Sera gazı doğrulamaları konusunda da TÜRKAK'ın önemli bir görevi var. İklim değişikliği güncel bir konu. En son G- 20 zirvesinde de gündemdeydi. TÜRKAK olarak 1855 akredite kuruluşuna hizmet veriyoruz. 1650 den fazla denetçi ve teknik uzmanla çalışıyoruz.

TÜRKAK'ın akreditasyonları dünya çapında kabul görüyor. Bu kurumumuza ve Türkiye'ye duyulan güvenin göstergesidir.

AB İLE POZİTİF AJANDA

AB ile ilişkilerimiz inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor. Bazı ülkelerin ikili meselelerimizi AB gündemine taşımasından dolayı ilişkilerimiz zaman zaman olumsuz etkilendi. AB bu noktada neredeyse anlamsız bir dayanışma sergiledi. Bir üyeyi haksız olduğu halde desteklemek dayanışma kapsamına girmez. Bu Avrupalı dostlarımıza da anlatıyoruz. Türkiye'nin AB'ye katkılarını daha iyi görmelerini bekliyoruz. Son dönemde daha pozitif bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Geleceğe yönelik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz.