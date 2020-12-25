3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından Kocaeli merkezli İzmir ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkına yakalama kararı çıkartılan 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay ile birlikte 7 askeri okul eski öğrencisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, tamamlanan sorguları sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.