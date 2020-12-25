CHP'li belediyenin yolsuzluk skandalında yeni detaylar ortaya çıktı! Rüşvet kesilince böyle tehdit etmişler...

CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. 6 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise 22 Aralık'ta adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİ

Ceyhan Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Daha sonra 3 şüpheli adli kontrol, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler, belediye personeli Şevket açan ve müteahhit Murat İnanır ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sorgu, ifade alımı ve karar verilmesinin 33 saat sürdüğü mahkemede hakim karşısına çıkan Kadir Aydar, Gül Derya Demir, Murat İnanır, Şevket Açan ve Şeref Can tutuklandı. Selahattin Güler'e ise ev hapsi cezası verilirken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.