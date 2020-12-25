Hamza Yerlikaya iddiasını belgelerle çürüttü! AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan muhalefetin iftiralarına tokat gibi yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan bu iddialara kürsüden cevap verdi. Hamza Yerlikaya'nın diplomalarını tek tek gösteren Özkan, Yerlikaya'nın sporda destan yazdığı için liseyi açıktan okuduğunu söyledi.

Özkan, "Avrupa'da olduğu gibi sporda, sanatta, edebiyatta başarılar bazen bazı fedakarlıkları beraberinde Özkan, Hamza Yerlikaya'nın Açıköğretim Lisesi'nden sonra sırasıyla Burdur Beden Eğitim Fakültesi'nde lisans ve ardından da yüksek lisans diploması aldığını belirten Özkan. "Gurur duyun" diye laf atan muhalefete "Evet gurur duyuyorum, alnından öpüyorum" diye karşılık verdi.

Hamza Yerlikaya'nın başarılarını sıralayan Özkan, "2 Olimpiyat, 3 Dünya 8 kez Avrupa şampiyonu olmuş, 17 yaşında grekoromende asrın güreşçisi ünvanını aldı. 27 kez İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya iletti" dedi.