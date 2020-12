Hamza Yerlikaya’dan Özkoç’a sert yanıt! “Ya ispat et ya istifa et” deyip diplomalarını paylaştı

YERLİKAYA, YA İSPAT ET YA İSTİFA ET!

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bunun üzerine sosyal medya hesabından CHP'li Özkoç'a cevap yazdı. Yerlikaya, "Sen iftira ile bayrağımıza leke sürenlere yaranmak için onlarla aynı sofrada kaşık sallarken, Ay ve yıldıza duyduğum sevdayı defalarca göndere çektirerek kanıtladım. Ey müfteri Engin Özkoç, maaşım belli işte hakikat bu belgelerde... Ya ispat et ya istifa et" dedi.