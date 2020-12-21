Hamza Yerlikaya’dan Özkoç’a sert yanıt! “Ya ispat et ya istifa et” deyip diplomalarını paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın dört maaş aldığını ve sahte diploması olduğunu sosyal medyadan iddia etmişti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya dün ilk kez sessizliğini bozarak Özkoç'a "CHP'deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerini kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları! Bu yazdıklarını ispat et, edemezsen adisin, alçaksın, müfterisin, bilesin.. Hodri meydan Engin Özkoç!" demişti.