Şehit ailelerinden AİHM’nin Demirtaş kararına sert tepki

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazileri Dernekler Başkanlar Kurulu, Nevşehir'de basın açıklaması yaparak AİHM'nin Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi.

Başkanlar Kurulu adına basın açıklaması yapan Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, "Biz de AİHM'den hem şehitlerimizi hem de uzvunu kaybeden gazilerimizin bedenlerini geri istiyoruz." dedi.

Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını istediklerini belirten Çiftci, "Eski HDP Genel Başkanı terörist Selahattin Demirtaş ülkemizde başlatmış olduğu Kobani olayları ve 20 Eylül 2019'da devletin birlik ve ülke bütünlüğünü bozmak için suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini yok etmek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek, yağmaya azmettirmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek suçlarından dolayı ve hukukun dışına çıkan tüm siyasal söylemlerinden ve eylemlerinden sorumludur. Terörist Selahattin Demirtaş PKK ile içli dışlı olan elinde şehitlerimizin kanı olan, oradaki Kürt vatandaşlarımızı sokağa döken 53 vatandaşımızın da katili olan siyasetçi maskesi takınan bir teröristtir. Teröriste sahip çıkmak da teröristliktir." diye konuştu.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Terörist Selahattin Demirtaş için tahliye kararı vermiş olması bu şahsın masum olduğu anlamına gelmiyor" diyen Çiftci, şunları söyledi: "Hiçbir terörist masum değildir. Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın serbest bırakılması hükmetmek yüzbinlerce şehitlerimize ve gazilerimize yapılan en büyük ihanettir. Bu ihanetiniz tarihe kara leke olarak düşülecektir. Ülkemizi her yerden sıkıştırmaya çalışan FETÖ ve teröristlerden kurulan AİHM üyelerine sormak lazım eğer bu saldırılar ve yapılan ihanetler kendi ülkenizde sizin askerinize, polisinize beşikteki bebeklerinize yapılsaydı aynı kararı yine verir miydiniz? Teröristi mağdur yerine koyar mıydınız? Bu ülkede mağdur olan Selahattin Demirtaş değil bu ülkede mağdur olan aslan gibi evladını eşini babasını toprağa verenlerdir. Bu ülkede mağdur olan gözünü, kolunu, bacağını uzvunu kaybeden kahraman gazilerimizdir. Biz iç Anadolu Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri olarak buradan Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, yürekli hâkim ve savcılarımıza sesleniyoruz; Bu haini asla serbest bırakmayın yoksa şehitlerimizin vebali hepimizin üzerine kalır."

Açıklamada, Çiftci'nin yanı sıra Yozgat Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Nedim Elmalı, Kırşehir Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutlu Kılıçarslan, Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Yakup Eren, Niğde Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ömer Demir, Yerköy Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Dernek Başkanı Mustafa Hızal, Kırıkkale Vatan Şehitleri Dernek Başkanı Mümtaz Turuncu ve Aksaray Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hüseyin Koçak hazır bulundu.