Son dakika haberi: "7.6 büyüklüğünde deprem olacak" İki şehri işaret ederek uyardı...

SON DAKİKA HABERİ: Beklenen Büyük Marmara Depremi ile ilgili korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, 1999 depremi sonrası bölgedeki yer kabuğunda çok fazla enerji biriktiğini belirterek, "Marmara'da depremin eli kulağında" dedi. Görür, 1999'dan itibaren 30 yıl içinde bölgede büyük deprem olma olasılığının yüzde 64 olarak hesaplandığını da dile getirdi, "Bu çok büyük bir oran" ifadelerini kullandı.
"YER KABUĞUNUN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"
"Bu süreç en kritik olan süreç. Türkiye'de her an başka yerlerde de deprem olabilir ama özellikle benim iki bölge üzerinde bir hassasiyetim var" diyen Görür'ün olası İstanbul depremi ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
Bunlardan biri İstanbul. İstanbul'un bir aciliyeti var. Bunun da nedeni 1999 depremleri. Bu depremler Marmara'nın altındaki kabuğa o kabuğun daha fazla taşıyamayacağı bir stres yükledi. Normalde 200-250 senede birikeceği enerjiyi 45-50 saniyede buraya enjekte etti. Dolayısıyla kabuk artık daha fazla dayanacak durumda değil. Zaten bunun da hesapları yapıldı. 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla, 30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüzde 64 olarak belirlendi. Bu çok yüksek bir yüzde. Dolayısıyla Marmara'da deprem eli kulağında.
"İKİ FAY AYNI ANDA KIRILIRSA 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR"
Görür, Silivri ve Adalar bölgesindeki fay kollarından bahsetti. Görür, fayların ayrı ayrı kırılma ihtimalleri ve aynı anda kırılma ihtimallerini değerlendirerek şöyle konuştu:
İstanbul'u en az 7.2 bekliyor. Bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Yapılan çalışmalarda Marmara'nın altındaki iki fay kilitlenmiş vaziyette. Yani enerji biriktiriyor. Burada biriken stres, oradaki kayaların gücünü yendiği an deprem olacak demektir. Bu faylardan biri Yeşilköy ile Silivri açıkları arasında yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda olan Kumburgaz fay kolu. Bu fay kırılırsa minimum 7.2 deprem üretecektir. Diğeri ise Adalar'ın güneyinde olan fay; yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, şayet bu kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem üretir. İkisinin birden kırılma olasılığı da var. İkisi birden aynı anda kırılırsa depremin büyüklüğü 7.6'yı bulabilir.
"BU İSTANBUL İÇİN FELAKET ANLAMI TAŞIMAKTADIR"
"1766 yılında bu faylar biri Ağustos, diğeri Mayıs ayında peş peşe kırıldı." diyerek sözlerini sürdüren Naci Görür şöyle konuştu:
Ve İstanbul peş peşe 7'nin üzerinde iki depreme maruz kalmıştır. Bu İstanbul için felaket anlamını taşımaktadır. Bu işin şakası yok. Bütün çalışmalar bunu işaret etmekte."
BİR DİĞER İL: ERZİNCAN
Gazeteci Kenan Taş'ın Yotube kanalında değerlendirmelerde bulunan, Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan ve çevresine de ayrı bir parantez açarak dikkat çekti.
Görür, 1939 Erzincan depreminin bölgeye büyük bir stres yüklediğini söyleyerek burada da 7 büyüklüğünde bir deprem beklediğini açıkladı.