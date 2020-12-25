Son dakika: Ümitcan Uygun’un tehdidine soruşturma!

Ankara'da yaşayan Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunduğu olayın şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında, sosyal medya uygulaması üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ
Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili baş şüpheli olarak bilinen eski sevgili Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'TikTok' isimli bir sosyal medya platformu üzerinden şüpheli Abdullah S.'yi tehdit etti. TikTok fenomeni Abdullah S., yaptığı yayın ile 'Adalet yerini bulacak' ifadelerini kullandı.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeninin sözlerine karşılık küfür içerikli paylaşımının ardından 'Seni öldüreceğim' dedi. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Ümitcan Uygun, savcılıkta ifade verdi. Uygun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.