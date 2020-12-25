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Son dakika: ’un tehdidine soruşturma!

Son dakika haberleri: Ankara’da yaşayan ’ın evde ölü bulunduğu olayın şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan hakkında, sosyal medya uygulaması üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:25 Son Güncelleme: 25.12.2020 16:39 ABONE OL
Son dakika: Ümitcan Uygun’un tehdidine soruşturma!

Ankara'da yaşayan Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunduğu olayın şüphelisi olarak gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ümitcan Uygun hakkında, sosyal medya uygulaması üzerinden bir kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili baş şüpheli olarak bilinen eski sevgili Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'TikTok' isimli bir sosyal medya platformu üzerinden şüpheli Abdullah S.'yi tehdit etti. TikTok fenomeni Abdullah S., yaptığı yayın ile 'Adalet yerini bulacak' ifadelerini kullandı.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ümitcan Uygun, sosyal medya fenomeninin sözlerine karşılık küfür içerikli paylaşımının ardından 'Seni öldüreceğim' dedi. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Ümitcan Uygun, savcılıkta ifade verdi. Uygun, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tehditler savurdu: ‘Seni de öldüreceğim’

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Son dakika: Ümitcan Uygun’un tehdidine soruşturma!
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