Köy basıp Demirtaş'a oy isteyen terörist 8 şehidin de katili!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde saklandığı evde geçen yıl yakalanan Koçer kod adlı terörist Yusuf Demir'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Teröristin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce köy basıp, Selahattin Demirtaş'a oy istediği ortaya çıktı. Terörist Demir, 4 yıl önce Bölge Trafik Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenleyip 7'si polis 8 kişiyi şehit etmekten 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.



Lice'de gizlendiği evde ihbar sonucu geçen yıl yakalanan terörist Yusuf Demir'in yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Terörist silahlı ve bombalı saldırılara katılmadığını belirterek, "Hava harekâtları ve keşif uçuşları çok yoğun olduğu için farklı önlemlerle kurtulmaya çalışıyorduk. Alüminyum folyolu kıyafetlerin İHA ve SİHA'lar tarafından görülemediği bilgisi şifreli olarak bize Kandil'den ulaştırıldı. Ancak bu önlemde sonuç vermedi. Keşif uçuşları nedeniyle kırsal alanda gözümüzü açamaz, adım atamaz hale geldik. Teslim olmaktan başka çare yok. Aksi halde herkes öleceğini biliyor artık" dedi.

KÖYÜ BASIP SELAHATİN DEMİRTAŞ'A OY İSTEDİ

Bingöl Adaklı İlçesine bağlı Sevkar Köyü Muhtarı Abdulkadir Elden ise teröristi yakalandıktan sonra teşhis etti. Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan Muhtar, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir gün önce komşumun evinde misafirlikteydim. Akşam saat 21.00'de silahlı 4 terörist köye geldi. Köy halkını evlerinden çıkarıp camii önünde toplandılar. Yusuf Demir'in de olduğu grup, 'Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Oyunuzu Selahattin Demirtaş'a vereceksiniz. Aksi halde köyü başınıza yıkarız' dediler. Onlar köyden ayrıldıktan sonra biz jandarmaya haber verdik" dedi. Mağdur sıfatıyla ifadelerine başvurulan diğer köylüler de terörist Yusuf Demir'i teşhis etti ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde silah tehdidiyle Selahattin Demirtaş'a oy vermeleri için zorlandıklarını ifade ettiler.

8 ŞEHİDİN DE KATİLİ

Mahkeme, teröristin alınan parmak izi, görgü tanığı ve gizli tanık ifadelerine göre, 4 yıl önce Bölge Trafik Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlenip 7'si polis, 1'i çocuk 8 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin yaralandığı hain saldırının da asli faili olduğunu belirtti. Yusuf Demir'in bomba yüklü aracın patlatılmadan önce olay yerine getirildiğinde aracın ön koltuğunda oturan kişi olduğu belirlendi. Terörist hakkında "Ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kamu görevlisini görevinden dolayı öldürmek" suçlarından 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 650 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.