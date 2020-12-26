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: BionTech'in kurucusu 'den Türkiye müjdesi: İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu...

haberi: Bion Tech aşısının mucidi Türk Profesör dünyanın merak ettiklerini A Haber canlı yayınında yanıtladı. Şahin, açıklamalarından sonra Türkiye'nin gelişimine dair açıklamalar da yaptı. Şahin, "Son 15 yılda Türkiye bilime çok değer verdi" dedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 17:15 Son Güncelleme: 26.12.2020 17:21 ABONE OL
SON DAKİKA: BionTech'in kurucusu Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi: İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu...

Son dakika haberi: Dünyanın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen BionTech'in kurucusu Uğur Şahin A Haber canlı yayınına konuk oldu. Şahin, canlı yayında çok özel açıklamalar yaptı, Türkiye^nin bilimsel alandaki gelişmelerini övdü.

UĞUR ŞAHİN'DEN DÜNYAYA NET MESAJLAR

Şahin normalleşme ile ilgili beklentilerini açıklarken, 'Bu kış zor geçecek' ifadelerini kullandı. Yüzde 70-80 aşılanma sonrası eski hayatın yeniden başlayacağını ifade etti.

SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video

TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Şahin, Türkiye'nin bilim alanında çok önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekti, 15 sene vurgusu yaptı. Şahin, "Türkiye son 15 senede bilime çok değer verdi" ifadeleri ile Türkiye'yi övdü.

TÜRKİYE MÜJDESİNİ DÜNYA A HABER'DEN ÖĞRENDİ

Şahin, Türkiye'yi çok önemsediklerini, yatırım yapabileceklerini ifade etti. Şahin, üretim için Türkiye müjdesini ilk kez A Haber ekranlarında duyurdu, "Şube açabiliriz" dedi.

Şahin şöyle konuştu:

Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.

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SON DAKİKA: BionTech'in kurucusu Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi: İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu...
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