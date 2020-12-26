SON DAKİKA: BionTech'in kurucusu Uğur Şahin'den Türkiye müjdesi: İlk kez A Haber canlı yayınında duyurdu...

Son dakika haberi: Dünyanın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen BionTech'in kurucusu Uğur Şahin A Haber canlı yayınına konuk oldu. Şahin, canlı yayında çok özel açıklamalar yaptı, Türkiye^nin bilimsel alandaki gelişmelerini övdü.

UĞUR ŞAHİN'DEN DÜNYAYA NET MESAJLAR

Şahin normalleşme ile ilgili beklentilerini açıklarken, 'Bu kış zor geçecek' ifadelerini kullandı. Yüzde 70-80 aşılanma sonrası eski hayatın yeniden başlayacağını ifade etti.

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TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Şahin, Türkiye'nin bilim alanında çok önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekti, 15 sene vurgusu yaptı. Şahin, "Türkiye son 15 senede bilime çok değer verdi" ifadeleri ile Türkiye'yi övdü.

TÜRKİYE MÜJDESİNİ DÜNYA A HABER'DEN ÖĞRENDİ

Şahin, Türkiye'yi çok önemsediklerini, yatırım yapabileceklerini ifade etti. Şahin, üretim için Türkiye müjdesini ilk kez A Haber ekranlarında duyurdu, "Şube açabiliriz" dedi.

Şahin şöyle konuştu:

Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.