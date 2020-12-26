Video Yaşam SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video

SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video

SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video
26.12.2020 | 16:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 00:12
Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi | Video 26.12.2020 | 22:00
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 00:28
ABD’de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı | Video 26.12.2020 | 19:17
Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video 01:10
Antalya'da ilginç olay! 'Gel çay içelim' teklifiyle intihardan vazgeçti! | Video 26.12.2020 | 18:07
SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:12
SON DAKİKA! Şanlıurfa'daki 5 kişinin öldüğü arazi kavgası dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.12.2020 | 17:21
Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video 02:42
Son Dakika Haberleri | Marmara Depremi'nin eli kulağında! 7.5'e varabilecek depremler... | Video 26.12.2020 | 16:37
SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video 16:33
SON DAKİKA: Türk televizyonlarında ilk! Koronavirüs aşısının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin canlı yayında | Video 26.12.2020 | 16:44
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 01:47
Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü, 2 yaralı | Video 26.12.2020 | 15:45
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 02:21
Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video 26.12.2020 | 15:28
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:07
Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.12.2020 | 15:34
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 01:16
Manisa'da halk otobüsü çarpan genç yaşamını yitirdi | Video 25.12.2020 | 17:26
Son Dakika: Tavuk çiftliğinde kumarhane! Koronavirüs yasağı varken kumar oynayan yüze yakın kişi yakalandı! | Video 01:26
Son Dakika: Tavuk çiftliğinde kumarhane! Koronavirüs yasağı varken kumar oynayan yüze yakın kişi yakalandı! | Video 26.12.2020 | 14:01
SON DAKİKA! Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem... Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 02:02
SON DAKİKA! Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem... Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 26.12.2020 | 14:49
Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video 09:08
Bursa'da koronavirüs nedeniyle emzirme odasına birlikte alınmayan anne ve kızı hemşireye saldırdı | Video 26.12.2020 | 13:38
Hakkari'de yaban keçisinin karla mücadelesi böyle görüntülendi | Video 00:22
Hakkari'de yaban keçisinin karla mücadelesi böyle görüntülendi | Video 26.12.2020 | 13:19
Yasağı ihlal etti, Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi 03:54
Yasağı ihlal etti, "Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok" dedi 26.12.2020 | 13:19
Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video 01:02
Hem sahte içkilerle hem uyuşturucu maddelerle yakalanmışlardı. İşte o zehir yuvası! | Video 26.12.2020 | 12:38
Son dakika! Vedat Milor'dan flaş midye ve balık açıklaması 'Pil yemek gibi' | Video 06:47
Son dakika! Vedat Milor'dan flaş midye ve balık açıklaması 'Pil yemek gibi' | Video 26.12.2020 | 12:21
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi okunuşu dinle! Allah'ın 99 ismi Esmaü'l Hüsna Türkçe anlamları | Video 09:21
Esmaü'l Hüsna Allah'ın 99 ismi okunuşu dinle! Allah'ın 99 ismi Esmaü'l Hüsna Türkçe anlamları | Video 26.12.2020 | 12:00
Iğdır'daki kurt sürüsü dehşeti kamerada! Köpekleri parçalayarak öldürdükten sonra... | Video 01:43
Iğdır'daki kurt sürüsü dehşeti kamerada! Köpekleri parçalayarak öldürdükten sonra... | Video 26.12.2020 | 12:12
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Video 02:09
İstanbul'da gün doğumunda mest eden manzara | Video 26.12.2020 | 11:23

Son dakika haberleri... Dünyayı saran ölümcül Koronavirüs salgınını durduracak aşının mucidi Türk Profesör Uğur Şahin, Türk televizyonlarında ilk kez A Haber canlı yayınına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA