CHP’ye kaçak tadilatta 4 Ocak’a kadar süre verildi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, CHP'nin yeni satın aldığı ve ruhsatsız şekilde kaçak tadilat yapıldığı belirlenen yeni il binası ile ilgili 4 Ocak'a kadar süre verdi. İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce mühürlenen bina ile ilgili gerekli incelemelerin yapılabilmesi için CHP Genel Merkezi ve Sarıyer Belediye Başkanlığı'na bir yazı gönderildi.Buna göre incelemenin Sarıyer Belediye Başkanlığı'nca yapılmasını isteyen müdürlük, tadilatın incelenerek tespit tutanağının da 4 Ocak 2021'e kadar teslim edilmesini istedi. Daha önce binadaki kaçak yapılanmaya ilişkin müdürlüğe bağlı teknik personel, inceleme yapmak istemiş, ancak CHP'li yöneticiler, mahkeme kararı olmadan yapılan incelemeye izin vermemişti.