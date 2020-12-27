Kadına şiddete karşı devlet seferberliği

Devlet şiddet gören kadınlar için seferberlik ilan etti. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar ve çocuklar için İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Dört bakanlığının koordinasyonunda devrede olan KADES, elektronik kelepçe uygulaması ve yardım hatları ve koruyucu tedbirler sayesinde mücadelede önemli mesafe alındı. Özellikle de KADES üzerinden yapılan ihbarlara 5 dakika içinde müdahale edilmesi başarıda önemli etken olarak değerlendiriliyor. Mücadelede daha mükemmele ulaşmak için önümüzdeki günlerde sosyal yardımlar ile ilgili denetim yapan ve milyonlarca eve girip çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personeli 8 bin kişi de devreye sokulacak.Şiddete maruz kalan ya da şiddet görme ihtimali olan kadınlar akıllı telefonlar üzerinden indirilen Kadın Acil Destek İhbar sistemi KADES'e bir tuşla ulaşabiliyor. Anında en yakındaki polis, jandarma ekibi veya devriyesi olay yerine yönlendiriliyor. Güvenlik güçleri 5 dakika içinde olaya müdahale ediyor. Bu yılın ilk yarısında KADES 463.688 kez cep telefonlarına indirildi. 633 bin 97 ihbar geldi. Bu ihbarlara da kısa süre içinde müdahale edildi.Elektronik kelepçe uygulaması da kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol oynuyor. Halen Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Elektronik İzleme 15 ilde pilot uygulama yapıyor. Elektronik kelepçe sistemi yeni yıldan itibaren İçişleri Bakanlığı'na devredilecek. Yeni dönemde 81 ilde elektronik kelepçe uygulaması yaygınlaştırılacak. Bugüne kadar 162 vakada elektronik kelepçe kullanıldı. Halen 46 vaka takip altında.Aile Mahkemeleri tarafından verilen tedbir kararları da kadına şiddeti önlemede başka bir etken. Mahkeme önleyici ve koruyucu olmak üzere iki tedbir kararı veriyor. 2020 yılının ilk altı ayında mağdura yönelik 40.966 koruyucu tedbir kararı verilerek 60.199 kişi koruma altına alındı. Bir önceki yıla göre yüzde 49 civarında artış oldu. Şüpheliye yönelik olarak ise 320 bin 322 karar çıkarılarak 125 bin 467 kişi takibe alındı. Şüphelilerin takibi ile mağdurlara herhangi bir saldırı olması önleniyor.ŞİDDET gören ya da hayatından endişe eden kadınların güvenlik güçlerine erişimi için ayrıca Alo 183, Polis İmdat 155, Jandarma İmdat 156 ve 112 Acil hatları da sürekli devrede. Bu hatlara gelen ihbarlar anında ilgili kurumlara aktarılarak harekete geçiliyor.ÇALIŞMA kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü personeli de devreye sokulacak. 8 bin sosyal incelemeci önümüzdeki dönemde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devreye sokulacak.