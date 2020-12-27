Kumpas planından FETÖ savcısı çıktı

FETÖ üyesi savcıların soruşturmayı Ergenekon eylemine dönüştürmeye çalışmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan dönemin Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındığı, Lapanta'ya, "Ergenekon'a üye misiniz?" sorusunun yöneltildiği belirlendi. Tanık koruma kanunundaki şartları taşımayan ve kod adı verilen 7 kişinin de gizli tanık olarak dinlendiği belirlendi. İddiaya göre kurmaca gizli tanıkları FETÖ'den tutuklu MİT TIR'ları savcısı Özcan Şişman ayarladı. Soruşturma kapsamında o dönemde görevli FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcıları hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na, 23 Aralık 2019'da da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirimde bulunulduğu öğrenildi.