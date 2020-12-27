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Kumpas planından savcısı çıktı

BBP Genel Başkanı 'nun ölümünün ardından 2009'da üyesi savcı ve hakimlerin, Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği helikopter kazasını, usulsüz dinlemelerle Ergenekon dosyasına sokmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Kumpas planından FETÖ savcısı çıktı
FETÖ üyesi savcıların soruşturmayı Ergenekon eylemine dönüştürmeye çalışmak için arama kurtarma çalışmalarına katılan dönemin Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındığı, Lapanta'ya, "Ergenekon'a üye misiniz?" sorusunun yöneltildiği belirlendi. Tanık koruma kanunundaki şartları taşımayan ve kod adı verilen 7 kişinin de gizli tanık olarak dinlendiği belirlendi. İddiaya göre kurmaca gizli tanıkları FETÖ'den tutuklu MİT TIR'ları savcısı Özcan Şişman ayarladı. Soruşturma kapsamında o dönemde görevli FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcıları hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na, 23 Aralık 2019'da da Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirimde bulunulduğu öğrenildi.
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Kumpas planından FETÖ savcısı çıktı
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