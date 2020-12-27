Son dakika haberi: Elazığ'daki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi!

SON DAKİKA BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" mesajını paylaştı.





VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOK



Elazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle şu an için olumsuzluk tespit edilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

Son dakika! Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.