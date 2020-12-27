Son dakika haberi: Elazığ'daki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika haberi... Elazığ'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz."
AFAD'IN DEPREM AÇIKLAMASI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
SON DAKİKA: CAN KAYBI YOK
Bakan Soylu: Elazığ'da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarlar Hoordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz.
SON DAKİKA BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" mesajını paylaştı.
VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOK
Elazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle şu an için olumsuzluk tespit edilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.
Son dakika! Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video
AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI
AFAD: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.