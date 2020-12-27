Video Haber Son dakika! Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video

Son dakika! Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video

Son dakika! Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video
27.12.2020 | 10:05

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Edinilen son dakika haberine göre; Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem oldu. Yaşanan Elazığ depremi çevre illerden de hissedilirken depremin derinliği 15.94 km olarak belirtildi.

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