Son dakika! Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video
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Edinilen son dakika haberine göre; Elazığ'da 5.3 şiddetinde deprem oldu. Yaşanan Elazığ depremi çevre illerden de hissedilirken depremin derinliği 15.94 km olarak belirtildi.