Son dakika haberi! Bakan Koca açıkladı: Onlara aşı yapılmayacak

Son dakika: Türkiye'ye geleceği önceki gün bizzat mucidi Uğur Şahin tarafından açıklanan Pfizer-Biontech aşısına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca koroanvirüs mutasyonuna ilişkin çok kritik bir bilgi verirken biontech aşısının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağını, burada kriterin ne olacağını açıkladı. İşte Türkiye'de korona virüsüne dair son gelişemeler Bakan Koca'nın mutasyon ve biontech aşısı açıklamaları;
TÜRKİYE'DE SON DURUMU AÇIKLADI
Bakan Koca'nın açıkladığı Sağlık Bakanlığı son verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi öldü. Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu aynı zamanda Bakanlığa ait "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 178 bin 872 Kovid-19 testi yapıldı.
KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?
Son 24 saatte, 23 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 994 bin 34'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 605 bin 813'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 133 bin 373, vefat sayısı 19 bin 624, ağır hasta sayısı 4 bin 501 oldu.
ZATÜRRE OLANLAR!
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 3002 yeni hasta var. Vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayımızdaki düşüş de devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadele."
İSTANBUL'DA KISITLAMA
İçişleri Bakanlığının koronavirüs genelgesi gereği dün 21.00'de başlayan vePazartesi günü Saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da saat 17.00'den sonra kentin sokakları sessizliğe büründü. Kent genelinde sokaklar, caddeler, meydanlar ve sahiller sakin olurken, sadece genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler ve şehri ziyarete gelen turistlerin hareketliliği görüldü. Meydanlar ve işlek caddelerde birçok iş yerinin kapalı olduğu görülürken, alışveriş yapmak için market ve fırına gidenlerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
TRAFİK YÜZDE 8'E DÜŞTÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Trafik Yoğunluğu uygulama haritasına göre, saat 17.50 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak ölçüldü.
İNGİLTERE'DEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Mutasyona uğrayan koronavirüs türü nedeniyle aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkelerden Türkiye'ye uçuşlar, geçen pazar alınan kararla geçici olarak durduruldu. Uygulama kapsamda, öğle saatlerinde Türkiye'den İngiltere'ye gitmek isteyen ve belirlenen şartları taşıyan yolcular için THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'ndan tahliye seferi yapıldı.
İngiltere'deki yolcuları alarak, İstanbul'a hareket eden dönüş uçağındaki yolcuların bilgileri koronavirüs tedbirleri kapsamında alındı. Yolcular, uçağın saat 00.30'da inişi ile İstanbul Havalimanı'ndaki Korona PCR testi alanına götürüldü.
BAKAN KOCA'DAN 4 İLİN VALİSİ İLE GÖRÜŞME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana'nın vali, il sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini değerlendirdiklerini bildirdi.
İŞTE YATAK DOLULUK ORANLARI
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz." ifadesini kullanarak, Bursa'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 70'e, Ankara'da yatak doluluk oranının yüzde 52'ye, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 65'e düştüğünü kaydetti.
YÜZDE 86'YI GÖREN İL
Hatay'da yatak doluluk oranının yüzde 54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranının halen yüzde 86 seviyesinde bulunduğunu aktaran Koca, Adana'da da yatak doluluk oranının yüzde 62'ye gerilemesine rağmen yoğun bakım doluluğunun yüzde 78 olduğunu açıkladı.
PROF. UĞUR ŞAHİN TÜRKİYE İLE AŞI ANLAŞMASINI DUYURDU
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.
Uğur Şahin, Türkiye ile yapılan aşı anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma çok mutlu ediyor bizi. Türkiye doğduğumuz ülke, anavatanımız. Kalbimizin olduğu yer. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk." dedi.
550 BİN DOZ GELİYOR, TOPLAM 30 MİLYONU BULACAK
Şahin, sözleşmenin detaylarına iliştin, ilk etapta bu yıl sonuna kadar 550 bin dozun Türkiye'ye gönderileceğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
"Yıl sonu bu dozlar Türkiye'ye gidecek. İlk olarak lojistik konusuna hazırlanmamız lazım. Aşının nasıl yan etkisi olacak, mesela alerji, bu olduğunda nasıl davranılacak, bunların tümünün bilgilendirilmesi gerekiyor. Sağlık personelinin buna hazır olmasını, aşının güvenli bir şekilde verilmesini istiyoruz. Belki birkaç gün gecikme olabilir. 30 milyon aşıyı 2021 sonuna kadar göndermeyi düşünüyoruz. Mart sonuna kadar 4,5 milyon aşı dozu planladık aşılar dünyanın her yerine lazım. Adil bir şekilde dozları yetiştirmek istiyoruz. 2021 sonuna kadar Allah'ın izniyle başarabilirsek, 30 milyonu Türkiye'ye yetiştirebiliriz."
"BAKANLIK İSTERSE DAHA FAZLA DA GÖNDERİRİZ"
30 milyonun dışında ellerinde imkan olması ve Sağlık Bakanlığı'nın talep etmesi halinde daha fazla doz göndermek istediklerini anlatan Şahin, "Gelecek yıl için Pfizer şirketiyle beraber 1 milyardan fazla doz üretmek istiyoruz. 80'den fazla ülkeye bu dozları dağıtmamız gerekiyor. Elimizde olduktan sonra Türkiye istediğinde vermek isteriz." diye konuştu.
AŞILARIMIZI ÜLKEMİZDE ÜRETMEK İSTİYORUZ
Prof. Şahin, Türkiye'ye yatırım yapmak istediğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Biz, Türkiye'ye ilk defa ürünlerimizi getiriyoruz. Türkiye'de hem araştırma yapmak istiyoruz. TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Birkaç üniversitede profesörlerle çalışmaya başladık. Türkiye'de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz. Mühim olan bu enfeksiyon aşılarından başka kanser çalışmalarını da Türkiye'de yapmak istiyoruz. Allah izin verirse gelecek yaz Türkiye'de de kanser bölümünde klinik çalışmalarına başlarız. Planlarımız var. Bunları inşallah başarabiliriz. Şimdi 2021 yılında normal bir duruma geldikten sonra hakikaten Türkiye'de değişik yerlerde BioNTech şirketinin ofislerini açmak ve AR-GE yapmak istiyoruz. Türk üniversiteleri ve şirketleriyle beraber çalışmak istiyoruz. İlk senede belki bir iki üç proje olabilir ve başarılı olursak projeleri fazlalaştırabiliriz."
BAKAN KOCA BEKLENEN "MUTASYON" AÇIKLAMASINI YAPTI: TÜRKİYE'DE MUTASYON YOK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son değerlendirmesinde "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "virüs mutasyonu" ile ilgili, "Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir." değerlendirmesini yaptı.
İNGİLTERE'DEKİ DURUM TÜRKİYE'DE YOK
"Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır. Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir. Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır."
Bakan Koca, ayrıca düzenli incelemelerin devam edeceğini bildirdi.
BIONTECH AŞISI KİMLERE YAPILACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının gecikmesinde üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesinin etkili olduğunu belirtti. Üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldığını belirten Koca, aşıyı kullanmak için vatandaşlardan onam alınacağını açıkladı.
BU KİŞİLER AŞI OLMAYACAK
Alman aşısını olmak isteyen vatandaşlara önce aşıya ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlara aşının kaç doz halinde uygulanacağı, aşının üretiminde kullanılan mRNA teknolojisinin ne olduğu, aşının yan etkileri tek tek anlatılacak. Vatandaşlara, aşılama işlemine karşı bir alerjiye sahip olup olmadıkları da sorulacak. Bunların ardından da onay alınarak aşı vurulacak.