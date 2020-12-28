DHKP-C’nin kirli planı deşifre oldu

Terör örgütü DHKP-C', 2015-2016'da Güneydoğu Anadolu'da evlerin altına tüneller kazan PKK'nın taktiğini hayata geçirmeye kalkıştı. Tıpkı PKK terör örgütü gibi DHKP-C de benzer tünelleri İstanbul'da gerçekleştirmeye çalıştı. DHKP-C'nin 'MUSLUKÇULAR' diye tabir ettiği mimar ve mühendis yapılanmasının özellikle Sarıyer Armutlu'da yer alan örgüt evlerinin altından tüneller kazmak için faaliyet yürüttüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Ataşehir Kent Konseyi Başkanı Turan Dolu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Örgüt üyeleri yazışmalarda "MOBESE'siz girişleri olan mahalleleri bulacağız, tünellerimiz olmalı, özellikle belirtmiş olduğumuz 4 mahallede tünellerimiz mutlaka olmalı" diyor. İşte detaylar:İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP-C'nin merkez üslerinden birisi sayılan İdil Kültür Merkezi'ne 14 Ekim'de yaptığı operasyonda bir oda içerisinde çelik levha ile güçlendirilmiş gizli bir bölme keşfetmişti. Operasyon yapan İstanbul Polisi gizli bölmede parçalanmış telefon ve 32 GB'lık bir hafıza kartı ele geçirdi. Dijital inceleme tamamlandı. DHKPC'ye üye olmak suçundan tutuklanan Kenan Emre Üstündağ ve Barış Gürses'in örgütün yurt dışı komitesiyle yapmış oldukları yazışmalar tespit edildi. Kod adı 'Kar Fırtınası' olan programa rastlandı. Programın şifresini kıran polis, örgüt üyelerinin isimlerinin deşifre olmaması için kodlandığını belirledi.Strateji planları bulundu. Planlarda hedef haline getirilen kişiler sıralandı. Örgütün mimar ve mühendis yapılanmasının olası operasyonlara yönelik Armutlu bölgesinde risk altında olmayan evlerde tüneller kazmak için çalışma başlattığı belirlendi. Örgütün mimar ve mühendis oluşumunun 'MUSLUKÇULAR' olarak kodlandığı ve tünellerin yapımında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Dolu'nun da örgütle bağlantılı olduğuna yönelik yazışmalar belirlendi.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'un göbeğinde yapılanmaya çalışıp bir de tünel kazan DHKP-C'li teröristler hakkında yürütülen operasyon kapsamında14 şüpheli yakalandı. 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.