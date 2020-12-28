Son dakika haberi: Özel hastanede skandal olay! Hastane görevlisi itiraf etti

DOLAPLARINDA YÜZLERCE UYUŞTURUCU İÇERİKLİ İLAÇ BULUNDU

Halit K. ile aynı hastanede çalıştıkları için tanıdığını ve arkadaş olduklarını kaydeden Ramazan B., , karşılığında her hangi bir para almadan ilaçları verdiğini beyan etti. Konu ile ilgili olarak hastane içerisinde bulunan eczane sorumlusu ve eczane teknisyeni, Halit K.'nin kendilerinden ilaç alma yetkisinin olmadığını, Ramazan B.'ni ilaç alma yetkisi olduğunu söyledi. Halit K. ve Ramazan B.'nin hastane içindeki dolabında yüzlerce uyuşturucu içerikli ilaç ve şırınga ele geçirildi. Ramazan B., dolabında bulunan ilaçların ise sayımda fazla çıkan ilaçlar olduğunu, bunları faklı bir sayımda eksik çıkması halinde kullanmak amacı ile dolabında tuttuğunu beyan ederken, Halit K., uyuşturucu madde bağımlısı arkadaşları için bunu sakladığını anlattı.