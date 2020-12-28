Kanser türleri ve en önemli belirtilerine dikkat!

İnsan vücudunda ihtiyaca göre yürütülen yapım/yıkım döngüsünden sürekli olarak milyarlarca hücre geçer. İşte bu hücrelerden bazıları "hücre içi kontrol merkezi"nin komutlarından kaçabilir. Komuttan kaçan hücrelerin bulundukları çevrenin etkileri ile değişime uğramaları, sayısal olarak kontrolsüz artmaları ve büyümeleri kanser adını verdiğimiz hastalığın biyolojik olarak hazırlayıcısıdır. İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin bazı risk faktörleri nedeniyle mutasyona uğrayarak aşırı çoğalarak içinde yaşadıkları dokulara zarar vermesiyle başlayan bu süreç, durdurulmaz ise ölümcül olabilir. İşte kanserlerin türlerine göre belirtileri...